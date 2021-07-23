Шева впервые в году заговорил в Twitter на украинском

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на государственном языке пожелал удачи нашим спортсменам на летней Олимпиаде в Токио

Андрей Шевченко и его твит / Фото: Reuters, Twitter

"У день відкриття 32-их літніх Олімпійських їгор бажаю успіху усім українським атлетам, які захищають честь нашої країни у Токіо. Вперед до перемог", – написал сегодня Андрей Шевченко в Twitter.

Этот твит стал первым на украинском языке от Андрея Шевченко в нынешнем году. До этого были четыре твита на итальянском и 18 – на английском.

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В частности, на английском Шева писал сообщения, связанные с выступлениями сборной Украины на Евро-2020.

А тут перешел на украинский.

Не исключено, подействовала критика в адрес футбольной сборной Украины во время чемпионата Европы. Например, тогда писательница Лариса Ницой упрекнула форварда Артема Довбика за то, что после победного матча со Швецией он дал комментарий на русском: "Опять московит? Ну откуда берутся эти марсиане?"

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Отметим, что предыдущие твиты Андрея Шевченко на украинском, сделанные в 2020-м, касались возмущения тренера по поводу создания Суперлиги Европы и его поздравлений соотечественникам по случаю Дня независимости Украины.

Добавим, что на Олимпиаде в Токио Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк, фехтовальщица Ольга Харлан.

При этом Дарья Белодед поборется за "золото" Игр уже в субботу, 24 июля.