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Шева собі такого не дозволив! Мілевський анонсував грандіозні проводи, як у Блохіна

Олександр Трикіша
27 вересня, 11:22
Нападник Артем Мілевський нещодавно оголосив про завершення кар'єри, але ще тільки хоча б раз вийде на поле – футболіст анонсував прощальний матч!

Мілевський хоче собі прощальний матч, як було у Блохіна / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Останнім клубом Мілевського став Минай. Після цього 36-річний нападник шукав собі нове місце роботи, але після безуспішних пошуків вирішив повісити бутси на цвях.

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Мілевський обіцяє провести прощальний матч, але поки точно не знає, коли поєдинок відбудеться і який матиме формат.

"Прощальний матч буде – в квітні. Начерки його формату є. Поки можу сказати одне: Мілевський і Алієв в цьому матчі точно зіграють", – сказав Мілевський у коментарі Профутбол Digital.

Олександр Алієв і Артем Мілевський / Фото: Instagram

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Відзначимо, що прощальних матчів не удостоювалися навіть такі легенди українського футболу як Андрій Шевченко або Сергій Ребров.

Справжнє прощання з футболом було тільки у Олега Блохіна, в якому зустрічалися збірна СРСР зі збірною світу. Тоді на трибунах "Олімпійського" в Києві зібралося понад 100 тисяч глядачів.

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