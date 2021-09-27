Шева себе такого не позволил! Милевский анонсировал грандиозные проводы, как у Блохина

Милевский хочет себе прощальный матч, как был у Блохина / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Последним клубом Милевского стал Минай. После этого 36-летний нападающий искал себе новое место работы, но после безуспешных поисков решил повесить бутсы на гвоздь.

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Милевский обещает провести прощальный матч, но пока не знает, когда поединок состоится и какой будет иметь формат.

"Прощальный матч будет – в апреле. Наброски его формата есть. Пока могу сказать одно: Милевский и Алиев в этом матче точно сыграют", – сказал Милевский в комментарии Профутбол Digital.

Александр Алиев и Артем Милевский / Фото: Instagram

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Отметим, что прощальных матчей не удостаивались даже такие легенды украинского футбола как Андрей Шевченко или Сергей Ребров.

Настоящее прощание с футболом было только у Олега Блохина, в котором встречались сборная СССР со сборной мира. Тогда на трибунах "Олимпийского" в Киеве собралось более 100 тысяч зрителей.