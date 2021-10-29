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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Вольфсбург --
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Шева вразив Мочанова своєю "Силою"

Андрій Трофімов
29 жовтня, 13:57
Відомий гонщик та друг Андрія Шевченка Олексій Мочанов поділився враженнями від прочитання книги українського володаря "Золотого м'яча"-2004

Мочанов, Шевченко і його книга / Фото: Instagram

Автобіографія Андрія Шевченка, що нещодавно надійшла у продаж і українською мовою під назвою "Шляхетна сила. Моє життя, мій футбол", отримала схвальний відгук від відомого автогонщика Олексія Мочанова.

"Замовив через інтернет Шевину книгу в українському перекладі. Прочитав залпом, на одному диханні. Відлежиться – перечитаю".

"Передмова від Звоніміра Бобана, Паоло Мальдіні, Адріано Галліані, Карло Анчелотті та Жозе Моурінью. Щирі, теплі та неформальні слова. Відмінна літературна мова".

"Андрій Миколайович мислить образно та красиво, Алессандро Альчато зумів це передати".

"А Юлія Григоренко дуже якісно переклала українською для видавництва "Фоліо".

"Маст хев, маст рід", – написав у себе в Facebook Олексій Мочанов.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко залишається без роботи з того часу, як 1 серпня залишив збірну України.

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Шеву називали претендентом на посаду головного тренера Мілана, але поки що керівництво "россонері" довіряє нинішньому коучу команди Стефано Піолі.

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