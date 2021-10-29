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Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Шева поразил Мочанова своей "Силой"

Андрей Трофимов
29 октября, 13:57
Известный гонщик и друг Андрея Шевченко Алексей Мочанов поделился впечатлениями от прочтения книги украинского обладателя "Золотого мяча"-2004

Мочанов, Шевченко и его книга / Фото: Instagram

Автобиография Андрея Шевченко, недавно поступившая в продажу и на украинском языке под названием "Шляхетна сила. Моє життя, мій футбол", получила лестный отзыв от известного автогонщика Алексея Мочанова.

"Заказал через интернет Шевину книгу в украинском переводе. Прочитал залпом, взахлеб. Отлежится – перечитаю".

"Предисловие от Звонимира Бобана, Паоло Мальдини, Адриано Галлиани, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Искренние, теплые и неформальные слова. Отличный литературный язык".

"Андрей Николаевич мыслит образно и красиво, Алессандро Альчато сумел это передать".

"А Юлия Григоренко очень качественно перевела на украинский для издательства "Фолио".

"Маст хэв, маст рид", – написал у себя в Facebook Алексей Мочанов.

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Напомним, Андрей Шевченко остается без работы с тех пор, как 1 августа покинул сборную Украины.

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Шеву называли претендентом на пост главного тренера Милана, но пока что руководство "россонери" доверяет нынешнему коучу команды Стефано Пиоли.

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