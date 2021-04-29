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Автобиография Андрея Шевченко поступила в продажу: сколько стоит и где купить

29 апреля, 13:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Книга о жизни знаменитого украинца Андрея Шевченко поступила в продажу. Пока ее можно купить только в Италии, а сама автобиография вышла только на итальянском языке

Автобиография легендарного украинского футболиста, а ныне – главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с сегодняшнего дня поступила в продажу. Книга, написанная в соавторстве с журналистом Алессандро Альчато, получила название "Мягкая сила: моя жизнь, мой футбол".

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Пока книга продается только в Италии, но при желании можно заказать доставку в Украину. Единственный нюанс – книга издается только на итальянском.

"С сегодняшнего дня во всех итальянских книжных магазинах и онлайн-магазинах", – написал Шева в Twitter и прикрепил фото целой стопки книг.

Приобрести печатную автобиографию Шевченко можно за 17,10 евро (примерно 570 грн), а электронная версия книги обойдется в 9,99 евро (коло 335 грн).

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