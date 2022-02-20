Шакали! Тренерка Валієвої вперше подивилася на себе в дзеркало

Таємне стало явним: вихованку Тутберідзе піймали на допінгу / Фото: Reuters

Тренерка збірної РОК з фігурного катання Етері Тутберідзе після закінчення Олімпіади-2022 перервала своє мовчання у соцмережах, прокоментувавши головний скандал Ігор – допінг своєї 15-річної підопічної Каміли Валієвої.

"Каміла Валієва – олімпійська чемпіонка у командних змаганнях, наша зірочка. Дуже тендітна і водночас дуже сильна спортсменка. Випробування, яке випало Камілі, всій нашій команді потрібно пройти разом.

Якими ж показовими є такі ситуації – ті, хто ще вчора усміхався, сьогодні покидали трибуни, демонстративно ігнорували і, як шакали, накинулися, пропонуючи різні способи інквізиції. Тим краще, цих людей доля від нас відводить, ніби оголюючи істину", – написала в Instagram Етері Тутберідзе.

Можливо, під шакалом Тутберідзе мала на увазі саму себе?

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Нагадаємо, після провального виступу в особистій першості ставлення до Каміли Валієвої в команді РОК було немов до відпрацьованого матеріалу – це зауважив і голова Міжнародного олімпійського комітету німець Томас Бах, розкритикувавши поведінку делегації країни-агресора.

"Після виступу Валієвої я бачив, як супровід зустрічав її холодом. У мене навіть мурашки пішли по шкірі, холодно було на це дивитися. Замість того, щоб підбадьорити її, її зустріли атмосферою холоду. Якщо подивитися на те, як люди в її оточенні виявляли себе в жестах, це були жести зречення, неприйняття. Думав про це весь вечір. Невже можна бути таким холодним до свого спортсмена?" – розкритикував росіян Томас Бах.

Сльози Валієвої байдужі для її оточення / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, Каміла Валієва погоріла на триметазидині.

РОК можуть позбавити золота, за допомогою Валієвої здобутого в командному турнірі фігуристів.

Самій Валієвій загрожує дворічна дискваліфікація.

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А її оточенню – в'язниця за "законом Родченкова".