20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Шакалы! Тренер Валиевой впервые посмотрела на себя в зеркало

Павел Василенко
20 февраля, 20:44
Этери Тутберидзе не понимает, почему ей перестали улыбаться после допинг-скандала Камилы Валиевой

Тайное стало явным: подопечную Тутберидзе поймали на допинге / Фото: Reuters

Тренер сборной РОК по фигурному катанию Этери Тутберидзе по окончании Олимпиады-2022 прервала свое молчание в соцсетях, прокомментировав главный скандал Игр – допинг своей 15-летней подопечной Камилы Валиевой.

"Камила Валиева – олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в то же время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе.

Как же показательны такие ситуации – те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и, как шакалы, набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину", – написала в Instagram Этери Тутберидзе.

Возможно, под шакалом Тутберидзе имела в виду саму себя?

Реклама

Напомним, после провального выступления в личном первенстве отношение к Камиле Валиевой в команде РОК было словно к отработанному материалу – это подметил и глава Международного олимпийского комитета немец Томас Бах, раскритиковав поведение делегации страны-агрессора.

"После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали ее с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того, чтобы приободрить ее, ее встретили атмосферой холода. Если посмотреть на то, как люди в ее окружении проявляли себя в жестах, это были жесты отречения, неприятия. Думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?" – отутюжил россиян Томас Бах.

Слезы Валиевой не трогают ее окружение / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Напомним, Камила Валиева погорела на триметазидине.

РОК могут лишить золота, с помощью Валиевой добытого в командном турнире фигуристов.

При этом Валиевой грозит двухлетняя дисквалификация.

Реклама

А ее окружению – тюрьма по "закону Родченкова".

Валиева выступила, а теперь ждет дисквалификацию за допинг / Фото: Коллаж: Сегодня