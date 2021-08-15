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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шахтар з Монако розсудить "сліпий" арбітр з Євро-2020

Олег Люлька
15 серпня, 17:48
Перший поєдинок раунду плей-оф за вихід до групового турніру Ліги чемпіонів між монегасками і "гірниками" 17 серпня в УЄФА довірили судити скандальному нідерландцеві Данні Маккелі

Маккелі в образі сліпця після пенальті за пірнання Стерлінга / Фото: Reuters

38-річний поліцейський з Нідерландів Данні Маккелі дасть стартовий свисток і буде судити поєдинок Монако – Шахтар найближчого вівторка на стадіоні Луї II.

Арбітром VAR, який дивитиметься гру по телевізору, призначений співвітчизник Маккелі – Кевін Блом.

Відзначимо, що в такій зв'язці вони працювали і на скандальному півфіналі Євро-2020 Англія – Данія 2:1.

Нагадаємо, в додатковий час тієї гри форвард англійців Рахім Стерлінг картинно впав у штрафному майданчику данців, зачепившись за ногу їхнього захисника, проте рефері Данні Маккелі призначив і, після консультацій з відео-асистентом, залишив у силі 11-метровий.

Добивання від Кейна після того пенальті вивело Англію до фіналу Євро-2020, але разом з тим змусило багатьох вболівати проти англійців у поєдинку з Італією. І коли італійці виграли трофей в серії пенальті, нерідкими були вигуки, що це – помста британцям за те, що їх за вуха протягли до фіналу.

Пенальті на Стерлінгу. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, Twitter

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/ Фото: Reuters

А це – падіння Стерлінга у фіналі Євро-2020. Пенальті не призначили / Фото: Reuters

Стерлінг. Симуляція в матчі Манчестер Сіті – Шахтар / Фото: Getty Images

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Цікаво, що в фіналі Євро з Італією англієць Стерлінг пірнув у штрафному майданчику так само, як і в півфіналі, але суддя з тих же Нідерландів, Бьорн Куйперс, ніяк не відреагував – чи не тому, що цього разу суперниками англійців були співвітчизники голови суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті італійці?

Дивіться, як Стерлінг "намалював" пенальті у півфіналі Євро

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