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Шахтер с Монако рассудит "слепой" арбитр с Евро-2020

Олег Люлька
15 августа, 17:48
Первый поединок раунда плей-офф за выход в групповой турнир Лиги чемпионов между монегасками и "горняками" 17 августа в УЕФА доверили судить скандальному нидерландцу Данни Маккели

Маккели в образе слепца после пенальти за ныряние Стерлинга / Фото: Reuters

38-летний полицейский из Нидерландов Данни Маккели даст стартовый свисток и будет судить поединок Монако – Шахтер в ближайший вторник на стадионе Луи II.

Арбитром VAR, который будет смотреть игру по телевизору, назначен соотечественник Маккели – Кевин Блом.

Отметим, что в такой связке они работали и на скандальном полуфинале Евро-2020 Англия – Дания 2:1.

Напомним, в дополнительное время той игры форвард англичан Рахим Стерлинг картинно упал в штрафной площадке датчан, зацепившись за ногу их защитника, однако рефери Данни Маккели назначил и, после консультаций с видео-ассистентом, оставил в силе 11-метровый.

Добивание от Кейна после того пенальти вывело Англию в финал Евро-2020, но вместе с тем заставило многих болеть против англичан в поединке с Италией. И когда итальянцы выиграли трофей в серии пенальти, нередкими были возгласы, что это – месть британцам за то, что их за уши протащили в финал.

Пенальти на Стерлинге. Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, Twitter

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Рахим Стерлинг, Англия – Дания / Фото: Reuters

А это – падение Стерлинга уже в финале. Пенальти не назначили / Фото: Reuters

Стерлинг. Симуляция в матче Манчестер Сити – Шахтер / Фото: Getty Images

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Интересно, что в финале Евро с Италией англичанин Стерлинг нырнул в штрафной площадке так же, как и в полуфинале, но судья из тех же Нидерландов, Бьорн Куйперс, никак не отреагировал – не потому ли, что в этот раз соперниками англичан были соотечественники главы судейского комитета УЕФА Роберто Розетти итальянцы?

Смотрите, как Стерлинг "нарисовал" пенальти в полуфинале Евро

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