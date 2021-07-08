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А тренировался на украинцах! Как Стерлинг "нарисовал" пенальти в игре с Шахтером

Олег Люлька Олег Люлька
8 июля, 11:35
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Накануне в полуфинале Евро от артистизма форварда сборной Англии пострадала Дания, а три года назад Стерлинг обдурил арбитра в игре Лиги чемпионов с "горняками"
Стерлинг. Симуляция в матче Манчестер Сити - Шахтер
Стерлинг. Симуляция в матче Манчестер Сити - Шахтер / Фото: Getty Images

У скандального пенальти во вчерашнем полуфинальном матче Евро-2020 Англия – Дания 2:1 была предыстория с украинским следом. Красиво падать Рахим Стерлинг, которого сейчас обвиняют в симуляции и нырке, научился задолго до этого. В частности, потренировав этот скилл на Шахтере.

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ОСКАР В СТУДИЮ!

7 ноября 2018-го Манчестер Сити принимал Шахтер в Лиге чемпионов. На 24-й минуте того матча при счете 1:0 в пользу МанСити форвард хозяев Стерлинг вбежал в штрафную площадку "горняков", но вместо мяча ковырнул бутсой газон и с гримасой боли упал на поле.

Каким же было всеобщее удивление, когда венгерский арбитр Виктор Кашшаи, на Евро-2012 не засчитавший полуметровый гол украинца Девича англичанам, после этого падения Стерлинга назначил в ворота Шахтера пенальти, посчитав, что форварда Сити сбили.

Отметим, что VAR тогда еще не было.

Габриэл Жезус реализовал тот 11-метровый, Шахтер проиграл 0:6, а после финального свистка, что пенальти был левый, признали все, включая самого Стерлинга. Но это уже ничего не меняло.

"Я хотел ударить по мячу, а потом не знаю, что случилось. Я запнулся о газон и проехался по нему, так что приношу свои извинения рефери и Шахтеру. Прошу меня простить", – заявил тогда Стерлинг

"Пенальти смешной. Думаю, все видели… Я ни в коем случае не говорю, что из-за этого мы проиграли. Однако, безусловно, для всех этот пенальти был нелепым, смехотворным", – отметил тогдашний тренер Шахтера Паулу Фонсека

"Да, мы видели, что это не пенальти. Да, Рахим мог бы сказать арбитру, что он просто упал. Но в прошлом сезоне футболист Ливерпуля Милнер ведь тоже мог сказать, что на 44-й минуте мы забили легально... Мы не любим забивать мячи в таких ситуациях. У судей должна быть помощь, ведь иногда они ошибаются", – говорил коуч МанСити Хосеп Гвардиола

Сейчас уже помощь в виде видеоповторов у судей есть. Но от скандалов это не спасает. Как мы писали ранее, Моуринью в шоке от того, как Англию протащили в финал Евро. "Пенальти на Стерлинге точно не было", – заявил Жозе.

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Хотя сам Стерлинг заявляет, что пенальти с Данией было чистое. "Я вошел в штрафную, а Мэле выставил ногу и зацепил меня", – говорит Рахим.

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И
Г
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Бельгия
3
7:1
9
2
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3
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3
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3
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Россия
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Г
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#
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
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3
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5
3
Словакия
3
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4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
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1
Франция
3
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5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
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