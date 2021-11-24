24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Шахтар прощається з Юнацькою лігою УЄФА: "гірники" програли ключовий матч в Італії

Олександр Трикіша
24 листопада, 17:10
Шахтар U-19 поступився Інтеру в матчі п'ятого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА і втратив шанси на вихід у плей-офф турніру

Інтер обіграв Шахтар в Юнацькій лізі УЄФА / Фото: Колаж: Сьогодні

Долю зустрічі вирішив лише один м'яч Лоренцо Пескетола, забитий вже на четвертій хвилині зустрічі. Трансляція Інтер – Шахтар доступна на нашому сайті.

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При практично рівному співвідношенні володіння м'ячем юні "гірники" завдали меншої кількості ударів, а з точність сьогодні взагалі не склалося – лише два удари у площину воріт.

Юнаки Інтера набрали 13 очок та повернулися на перше місце у групі D Юнацької ліги УЄФА. У заключному турі вони розіграють у очному поєдинку з Реалом долю першого місця.

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А Шахтар вище за третього піднятися вже не зможе. Але й нижче не опуститься. Останній матч проти Шерифа вже не матиме турнірного значення.

Нагадаємо, вчора Динамо обіграло Баварію та гарантувало вихід у плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Тепер в останньому турі їм потрібно не програти Бенфіці, щоб утриматися на першому місці.