Шахтер прощается с Юношеской лигой УЕФА: "горняки" проиграли ключевой матч в Италии

Интер обыграл Шахтер в Юношеской лиге УЕФА / Фото: Коллаж: Сегодня

Судьбу встречи решил всего один мяч Лоренцо Пескетола, забитый уже на четвертой минуте встречи. Трансляция Интер – Шахтер доступна на нашем сайте.

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При практически равном соотношении владения мячом юные "горняки" нанесли меньшее количество ударов, а с точность сегодня вообще не сложилось – лишь два удара в створ.

Юноши Интера набрали 13 очков и вернулись на первое место в группе D Юношеской лиги УЕФА. В заключительном туре они разыграют в очном поединке с Реалом судьбу первого места.

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А Шахтер выше третьего подняться уже не сможет. Но и ниже не опустится. Последний матч против Шерифа уже не будет иметь турнирного значения.

Напомним, вчера Динамо обыграло Баварию и гарантировало выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Теперь в последнем туре им нужно не проиграть Бенфике, чтобы в удержаться на первом месте.