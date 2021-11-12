Шахтар потрапив до ТОП-10 найстабільніших команд Європи

Шахтар Донецьк та Минай потрапили до рейтингу статистики CIES / Фото: Колаж: Сьогодні

Аналітики центру CIES порахували скільки в середньому футболісти виступають в основному складі свого клубу, враховуючи середній показник по лізі.

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У топ-10 рейтингу найстабільніших складів потрапили два представники Прем'єр-ліги України – Шахтар та Динамо. За даними CIES, футболісти "гірників" у середньому виступають за свою команду 4,21 роки. Слід зазначити, що середній показник по УПЛ – 2,24 роки. Таким чином Шахтар посів друге місце у рейтингу, поступившись лише московському ЦСКА.

Київське Динамо у рейтингу посідає 9-е місце. У чемпіонів України гравці затримуються в середньому на 3,45 роки.

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Ще одна українська команда Минай потрапила на другий рядок антирейтингу. У середньому футболісти закарпатської команди затримуються у клубі на 1.17 роки.

Також аналітики CIES опублікували рейтинги "наймолодших" і "вікових" команд Європи. Цікаво, що в обидва рейтинги потрапили українські клуби.

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Маріуполь очолив рейтинг наймолодших клубів, з урахуванням середнього показника з УПЛ. Середній вік команди Остапа Маркевича – 21.29 років.

А рівненський Верес потрапив на друге місце найстаріших команд. Середній вік футболістів новачка УПЛ становить 28,63 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що згідно рейтингу центру CIES Академія Шахтаря посіла друге місце у Європі, поступаючись лише футбольній школі Аякса.

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