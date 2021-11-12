Шахтер попал в ТОП-10 самых стабильных команд Европы

Шахтер Донецк и Минай попали в рейтинг статистики CIES / Фото: Коллаж: Сегодня

Аналитики центра CIES посчитали сколько в среднем футболисты выступают в основном составе своего клуба, учитывая средний показатель по лиге..

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В топ-10 рейтинга самых стабильных составов попали два представителя Премьер-лиги Украины – Шахтер и Динамо. Согласно данным CIES, футболисты "горняков" в среднем выступают за свою команду 4,21 года. Нужно отметить, что средний показатель по УПЛ – 2,24 года. Таким образом Шахтер занял второе место в рейтинге, уступив лишь московскому ЦСКА.

Киевское Динамо в рейтинге занимает 9-е место. У чемпионов Украины игроки задерживаются в среднем на 3,45 года.

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Еще одна украинская команда Минай попала на вторую строчку антирейтинга. В среднем футболисты закарпатской команды задерживаются в клубе на 1.17 года.

Также аналитики CIES опубликовали рейтинги самых "молодых" и "возрастных" команд Европы. Интересно, что в оба рейтинга попали украинские клубы.

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Мариуполь возглавил рейтинг самых молодых клубов, с учетом среднего показателя по УПЛ. Средний возраст команды Остапа Маркевича – 21.29 лет.

А ровенский Верес попал на второе место самых "старых" команд. Средний возраст футболистов новичка УПЛ составляет 28.63 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что согласно рейтинга центра CIES Академия Шахтера заняла второе место в Европе, уступая лишь футбольной школе Аякса.

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