Шахтар – Маріуполь: трансляція товариського матчу у Туреччині

Шахтар проведе контрольний матч з Маріуполем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Зустріч розпочнеться о 16:00. У прямому ефірі поєдинок покажуть на ТБ та в інтернеті, а також трансляція матчу буде доступна у плеєрі нижче.
У рамках підготовки до другої частини сезону Шахтар уже провів три зустрічі:
- Шахтар – Вольфсбергер – 4:1
- Шахтар – Маріуполь – 0:0
- Шахтар – Црвена Зірка – 3:2
- Шахтар – Шахтар Караганда – 2:1
Розклад спарингів Шахтаря, що залишилися в Туреччині:
- 18 лютого. 16:00 Шахтар – Астана
- 19 лютого. 10:00: Шахтар – Рига
Весняна частина чемпіонату України розпочнеться для Шахтаря 26 лютого. Цього дня "гірники" зустрінуться з Металістом 1925. Нагадаємо, що "гірники" пішли на канікули в статусі зимового чемпіона, випереджаючи Динамо на два очки.