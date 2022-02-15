Шахтар – Маріуполь: трансляція товариського матчу у Туреччині

Шахтар проведе контрольний матч з Маріуполем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зустріч розпочнеться о 16:00. У прямому ефірі поєдинок покажуть на ТБ та в інтернеті, а також трансляція матчу буде доступна у плеєрі нижче.

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У рамках підготовки до другої частини сезону Шахтар уже провів три зустрічі:

Розклад спарингів Шахтаря, що залишилися в Туреччині:

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18 лютого. 16:00 Шахтар – Астана

19 лютого. 10:00: Шахтар – Рига

Весняна частина чемпіонату України розпочнеться для Шахтаря 26 лютого. Цього дня "гірники" зустрінуться з Металістом 1925. Нагадаємо, що "гірники" пішли на канікули в статусі зимового чемпіона, випереджаючи Динамо на два очки.