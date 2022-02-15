15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
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Рух --
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Шахтар – Маріуполь: трансляція товариського матчу у Туреччині

Олександр Трикіша
15 лютого, 13:13
У вівторок, 15 лютого, донецький Шахтар проведе ще один спаринг у рамках тренувального збору у Туреччині. Суперником "гірників" стане Маріуполь

Шахтар проведе контрольний матч з Маріуполем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зустріч розпочнеться о 16:00. У прямому ефірі поєдинок покажуть на ТБ та в інтернеті, а також трансляція матчу буде доступна у плеєрі нижче.

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У рамках підготовки до другої частини сезону Шахтар уже провів три зустрічі:

Розклад спарингів Шахтаря, що залишилися в Туреччині:

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  • 18 лютого. 16:00 Шахтар – Астана
  • 19 лютого. 10:00: Шахтар – Рига

Весняна частина чемпіонату України розпочнеться для Шахтаря 26 лютого. Цього дня "гірники" зустрінуться з Металістом 1925. Нагадаємо, що "гірники" пішли на канікули в статусі зимового чемпіона, випереджаючи Динамо на два очки.