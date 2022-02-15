Шахтер – Мариуполь: трансляция товарищеского матча в Турции

Шахтер проведет контрольный матч с Мариуполем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Встреча начнется в 16:00. В прямом эфире поединка покажут на ТВ и в интернете, а также трансляция матча будет доступна в плеере ниже.
В рамках подготовки ко второй части сезона Шахтер уже провел три встречи:
- Шахтер – Вольфсбергер – 4:1
- Шахтер – Мариуполь – 0:0
- Шахтер – Црвена Звезда – 3:2
- Шахтер – Шахтер Караганда – 2:1
Расписание оставшихся спаррингов Шахтера в Турции:
- 18 февраля. 16:00: Шахтер – Астана
- 19 февраля. 10:00: Шахтер – Рига
Весенняя часть чемпионата Украины начнется для Шахтера 26 февраля. В этот день "горняки" встретятся с Металлистом 1925. Напомним, что "горняки" ушли на каникулы в статусе зимнего чемпиона, опережая Динамо на два очка.