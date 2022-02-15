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Шахтер – Мариуполь: трансляция товарищеского матча в Турции

Александр Трикиша
15 февраля, 13:13
Во вторник, 15 февраля, донецкий Шахтер проведет еще один спарринг в рамках тренировочного сбора в Турции. Соперником "горняков" станет Мариуполь

Шахтер проведет контрольный матч с Мариуполем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Встреча начнется в 16:00. В прямом эфире поединка покажут на ТВ и в интернете, а также трансляция матча будет доступна в плеере ниже.

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В рамках подготовки ко второй части сезона Шахтер уже провел три встречи:

Расписание оставшихся спаррингов Шахтера в Турции:

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  • 18 февраля. 16:00: Шахтер – Астана
  • 19 февраля. 10:00: Шахтер – Рига

Весенняя часть чемпионата Украины начнется для Шахтера 26 февраля. В этот день "горняки" встретятся с Металлистом 1925. Напомним, что "горняки" ушли на каникулы в статусе зимнего чемпиона, опережая Динамо на два очка.