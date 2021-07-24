Шахтар – Інгулець: відео голів та огляд першого матчу Де Дзербі в УПЛ

Донецька команда ледь не дозволила Інгульцю піти від поразки, однак все ж здобула першу перемогу в нинішньому сезоні чемпіонату України

Шахтар здобуває перемогу над Інгульцем на НСК Олімпійський / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні завершилися два матчі 1 туру чемпіонату України 2020/2021. У першій грі суботи Верес зіграв внічию з Колосом. Увечері ж Шахтар взяв верх над Інгульцем.

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Перший точний удар в матчі завдав Лассіна Траоре. Буркінієць відзначився дебютним голом за донеччан, успішно відгукнувшись на простріл Соломона.

В середині другого тайму рахунок подвоїв Алан Патрік. Бразилець в дотик замкнув хитрий пас від Степаненка з глибини поля.

Огляд найкращих моментів першого тайму:

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У другій половині поєдинку Інгулець зміг розмочити рахунок. Опанасенко знайшов в чужій штрафній Майкла Стеффена, який вийшов на заміну. Форвард випередив Марлона і точно пробив по воротах Трубіна.

В цілому ж донеччани могли доводити рахунок до розгромного, однак після перерви не використали кілька хороших моментів.

У підсумку все ж Роберто Де Дзербі тріумфально дебютує в чемпіонаті України. Інгульцю ж не вистачило класу для боротьби на рівних з опонентом. До вашої уваги – найкращі моменти матчу на НСК Олімпійський.

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