Шахтер – Ингулец: видео голов и обзор первого матча Де Дзерби в УПЛ

Шахтер добывает победу над Ингульцом на НСК Олимпийский / Фото: официальный сайт УПЛ
Сегодня завершились два матча 1 тура чемпионата Украины 2020/2021. В первой игре субботу Верес сыграл вничью с Колосом. Вечером же Шахтер взял верх над Ингульцом.
Читайте также: Расписание, трансляции и результаты 1 тура чемпионата Украины по футболу
Первый точный удар в матче нанес Лассина Траоре. Буркиниец отметился дебютным голом за дончан, успешно откликнувшись на прострел Соломона.
В середине второго тайма счет удвоил Алан Патрик. Бразилец в касание замкнул хитрый пас от Степаненко из глубины поля.
Обзор лучших моментов первого тайма:
Во второй половине поединка Ингулец смог размочить счет. Опанасенко нашел в чужой штрафной Майкла Стеффена, который вышел на замену. Форвард опередил Марлона и точно пробил по воротам Трубина.
В целом же дончане могли доводить счет до разгромного, однако после перерыва не использовали несколько хороших моментов.
В итоге все же Роберто Де Дзерби триумфально дебютирует в чемпионате Украины. Ингульцу же не хватило класса для борьбы на равных с оппонентом. Вашему вниманию – лучшие моменты матча на НСК Олимпийский.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТУ УКРАИНЫ
Новости на эту же тему: