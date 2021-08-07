Шахтар – Олександрія: онлайн-трансляція матчу 3-го туру чемпіонату України

Між поєдинками Ліги чемпіонів віце-чемпіон України зіграє в УПЛ матч проти незручного суперника

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Олександрія"

У суботу відбудеться матч 3-го туру чемпіонату України. У Києві донецький Шахтар прийме Олександрію. Гра відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський. Початок поєдинку – 19:30. дізнавайтеся розклад усіх матчів 3-го туру УПЛ.

Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео кращих моментів зустрічі.

ОНЛАЙН МАТЧУ ШАХТАР – ОЛЕКСАНДРІЯ

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Донецька команда провела вже три поєдинки при Роберто Де Дзербі і кожен раз виходила переможцем. У чемпіонаті України "гірники" були сильнішими за Інгулець (2:1) і Львів (3:0). А в Лізі чемпіонів Шахтар здолав Генк у 3-му раунді кваліфікації.

Олександрія також успішно розпочала чемпіонат, здолавши на виїзді Зорю. Втім, осічка в другому турі з Минаєм зіпсувала картину. По грі команда Юрія Гури виглядала цікавіше закарпатців, однак пропустила вирішальний гол на останній хвилині.

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Особисті зустрічі. Шахтар і Олександрія зустрічалися друг з одним 29 разів. Переважна більшість ігор виявлялися за донеччанами – 22. Ще п'ять разів команди розписували нічию, а Олександрія тріумфувала двічі.

Матчі минулого сезону особливо успішно склалися для "аграріїв". В гостях підопічні ще Шарана задовольнилися нічиєю (1:1), а вдома Олександрія виявилася сильнішою за команду Луїша Каштру (2:0). Та перемога, до слова, де-юре подарувала Динамо чемпіонство.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, Шахтар є беззаперечним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх донеччан становить всього 1.19, тоді як на перемогу Олександрії – аж 16.50. Нічия ж оцінена коефіцієнтом 6.60.

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 2. Старт прямої трансляції – о 19:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

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