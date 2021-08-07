Шахтер – Александрия: онлайн-трансляция матча 3-го тура чемпионата Украины

Между поединками Лиги чемпионов вице-чемпион Украины сыграет в УПЛ матч против неудобного соперника

Шахтер и Александрия сразятся на НСК Олимпийский / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Официальный сайт ФК "Александрия"

В субботу состоится матч 3-го тура чемпионата Украины. В Киеве донецкий Шахтер примет Александрию. Игра состоится на стадионе НСК Олимпийский. Начало поединка – 19:30. Узнавайте расписание всех матчей 3-го тура УПЛ.

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ОНЛАЙН МАТЧА ШАХТЕР – АЛЕКСАНДРИЯ

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Донецкая команда провела уже три поединка при Роберто Де Дзерби и каждый раз оказывалась победителем. В чемпионате Украины "горняки" были сильнее Ингульца (2:1) и Львова (3:0). А в Лиге чемпионов Шахтер одолел Генк в 3-ем раунде квалификации.

Александрия также успешно начала чемпионат, одолев на выезде Зарю. Впрочем, осечка во втором туре с Минаем испортила картину. По игре команда Юрия Гуры выглядела интереснее закарпатцев, однако пропустила решающий гол на последней минуте.

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Личные встречи. Шахтер и Александрия встречались друг с другом 29 раз. Подавляющее большинство игр оказывались за дончанами – 22. Еще пять раз команды расписывали ничью, а Александрия триумфовала дважды.

Матчи прошлого сезона особенно успешно сложились для "аграриев". В гостях подопечные еще Шарана довольствовались ничьей (1:1), а дома Александрия оказалась сильнее команды Луиша Каштру (2:0). Та победа, к слову, де-юре подарила Динамо чемпионство.

Прогноз букмекеров. По их мнению, Шахтер является безоговорочным фаворитом встречи. Коэффициент на триумф дончан составляет всего 1.19, тогда как на победу Александрии – аж 16.50. Ничья же оценена коэффициентом 6.60.

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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