Селезньов не хоче бути алкоголіком: навіщо скандальний форвард переїхав на Закарпаття

Тренер Миная Василь Кобін заявив, що потенційному новачку Миная 35-річному Євгену Селезньову потрібен час, щоб набрати форму після простою

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Головний тренер Миная Василь Кобін розповів про перехід у команду українського нападника Євгена Селезньова. Нагадаємо, що закарпатський клуб вилетів за підсумками минулого сезону з Прем'єр-ліги, однак уже повернувся, замінивши в елітному дивізіоні донецький Олімпік.

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"Ми на Селезньова розраховуємо. Він до нас приїхав, йому потрібен час, щоб набрати форму, тому що він пів року був поза футболом, займався індивідуально. Звичайно, одна справа – працювати самостійно, інша – у колективі. Але я сподіваюся, що він підпише з нами контракт і посилить Минай у Прем'єр-лізі", – цитує Кобіна Meta-ratings

Тренер Василь Кобін / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

"Ми з ним багато разів говорили після того, як він пішов з Колоса. Звичайно, він дуже мотивований. Рекорди – це його особисті амбіції і завдання. Крім того, він хоче грати на високому рівні, щоб прибрати розмови про гульки й алкоголіка, щоб вболівальники перестали говорити про ці моменти. У цьому його мотивація"

Нагадаємо, що Селезньов вішати бутси на цвях не має наміру доти, доки не стане найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. Нині в активі Євгена 116 голів. Залишилося забити ще вісім, щоб обійти Сергія Реброва та Максима Шацьких, у яких по 123 м'ячі.

У кінці січня Селезньова вигнали з іншого сільського клубу – Колоса з Ковалівки, як повідомляли, за порушення режиму. На початку квітня звинувачений у пияцтві Селезньов і тренер Колоса поговорили, але Євгена в команду не повернули.

Додамо, нещодавно Минай був під загрозою припинення існування.