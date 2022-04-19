Збірна України планує зіграти проти Манчестер Сіті чи збірної Англії

Манчестер Сіті чи збірна Англії можуть стати спаринг-партнерами України у травні

Наприкінці квітня збірна України розпочне збір у Словенії для підготовки до поєдинків відбору на ЧС-2022. Олександр Петраков викликав гравців з УПЛ, оскільки турнір призупинено через війну Росії проти України

Також наставник "синьо-жовтих" казав, що має намір провести чотири спаринги в травні та попросив в УЄФА допомоги в їх організації. Одним із суперників може стати Манчестер Сіті чи збірна Англії. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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"Попереду збірна України має два збори. Перший відбудеться у передмісті Люблян, другий – на Туманному Альбіоні. Це буде або база Манчестер Сіті, або збірної Англії. Також залежно від того, як далеко Ман Сіті дійде в ЛЧ та планів підготовки національної команди Англії, з одним із цих суперників розглядається можливість проведення останнього спарингу перед плей-офф із Шотландією".

Нагадаємо, що матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня у Глазго. Переможець цієї пари 5 червня битиметься з Уельсом у Кардіффі, де й визначиться учасник ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі. Суперниками України можуть стати Англія, США та Іран.