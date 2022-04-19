Сборная Украины планирует сыграть против Манчестер Сити или сборной Англии

Манчестер Сити или сборная Англии могут стать спарринг-партнерами Украины в мае

В конце апреля сборная Украины начнет сбор в Словении для подготовки к поединкам отбора на ЧМ-2022. Александр Петраков вызвал игроков из УПЛ, поскольку турнир приостановлен из-за войны России против Украины.

Также наставник "сине-желтых" говорил, что собирается провести четыре спарринга в мае и попросил у УЕФА помощи в их организации. Одним из соперников может стать Манчестер Сити или сборная Англии. Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Игорь Бурбас.

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"Впереди у сборной Украины два сбора. Первый состоится в пригороде Люблян, второй – на Туманном Альбионе. Это будет либо база Манчестер Сити, либо сборной Англии. Также в зависимости от того, как далеко Ман Сити дойдет в ЛЧ и планов подготовки национальной команды Англии, с одним из этих соперников рассматривается возможность проведения последнего спарринга перед плей-офф с Шотландией".

Напомним, что матч Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Победитель этой пары 5 июня сразится с Уэльсом в Кардиффе, где и определится участник ЧМ-2022. Сам Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Соперниками Украины могут стать Англия, США и Иран.