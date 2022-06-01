Збірна України позбулася переможця Ліги чемпіонів: хто зіграє із Шотландією

Після вчорашнього тренування тренерський штаб обрав склад на гру із Шотландією / Фото: Колаж: Сьогодні
У середу, 1 червня, відбудеться півфінальний поєдинок кваліфікації ЧС-2022. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шотландія – Україна.
У день гри головний тренер української збірної Олександр Петраков назвав футболістів, які можуть вийти на поле. Із заявки виключені троє гравців: Данило Сікан, Денис Попов та Андрій Лунін. Нагадаємо, що кілька днів тому Лунін з Реалом виграв Лігу чемпіонів.
Офіційна заявка збірної України на матч (за номерами):
- Георгій Бущан
- Едуард Соболь
- Валерій Бондар
- Олександр Сирота
- Сергій Сидорчук
- Тарас Степаненко
- Андрій Ярмоленко
- Руслан Маліновський
- Роман Яремчук
- Микола Шапаренко
- Артем Довбик
- Андрій Пятов
- Ілля Забарний
- Михайло Мудрик
- Віктор Циганков
- Віталій Миколенко
- Олександр Зінченко
- Олександр Піхальонок
- Тарас Качараба
- Олександр Зубков
- Олександр Караваєв
- Микола Матвієнко
- Дмитро Різник
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Нагадаємо, що переможець сьогоднішнього матчу 5 червня зіграє з Уельсом за пряму путівку на ЧС-2022 у Катарі.