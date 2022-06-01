Сборная Украины избавилась от победителя Лиги чемпионов: кто сыграет с Шотландией

После вчерашней тренировки сборной тренерский штаб выбрал состав на игру с Шотландией / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
В среду, 1 июня, состоится полуфинальный поединок квалификации ЧМ-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина.
В день игры главный тренер украинской сборной Александр Петраков назвал футболистов, которые могут выйти на поле. Из заявки исключены трое игроков: Даниил Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин. Напомним, что пару дней назад Лунин с Реалом выиграл Лигу чемпионов.
Официальная заявка сборной Украины на матч (по номерам):
- Георгий Бущан
- Эдуард Соболь
- Валерий Бондарь
- Александр Сирота
- Сергей Сидорчук
- Тарас Степаненко
- Андрей Ярмоленко
- Руслан Малиновский
- Роман Яремчук
- Николай Шапаренко
- Артем Довбык
- Андрей Пятов
- Илья Забарный
- Михаил Мудрик
- Виктор Цыганков
- Виталий Миколенко
- Александр Зинченко
- Александр Пихаленок
- Тарас Качараба
- Александр Зубков
- Александр Караваев
- Николай Матвиенко
- Дмитрий Ризнык
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Напомним, что победитель сегодняшнего матча 5 июня сыграет с Уэльсом за прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре.