Збірна Гвінеї знялася з Олімпіади: дві причини

Збірна Гвінеї пропускає Ігри / Фото: Getty Images
Міністр спорту Гвінеї Сануссі Бантама Соу заявив, що олімпійська збірна цієї африканської країни відмовилася від участі в Іграх-2020 в Токіо через ситуацію з коронавірусом.
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Слова чиновника, адресовані президенту Олімпійського комітету Гвінеї, наводить агенція AFP.
"У зв'язку з COVID-19 уряд, заклопотаний збереженням здоров'я гвінейських спортсменів, з жалем вирішив скасувати участь Гвінеї в Олімпійських іграх в Токіо", – каже Соу
Разом з тим джерело агенції, близьке до уряду Гвінеї, вважає, що насправді рішення Гвінеї пов'язано з браком коштів для покриття витрат команди на поїздку до Японії.
Раніше ми писали, що Японія зазнає величезниї збитків через рішення проводити літні Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо без туристів і глядачів на трибунах. Згідно з дослідженням університету Кансай, Країна висхідного сонця недорахується 21,8 млрд доларів.
Олімпіада-2020: де, коли і о котрій дивитися церемонію відкриття
Нагадаємо, відкриття Ігор у Токіо відбудеться 23 липня. Прапор України на церемонії понесуть олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.
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