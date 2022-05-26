Збірна Фінляндії не без пригод залишилася на домашньому ЧС з хокею

Фіни радіють перемозі над Словаччиною / Фото: iihf.com

Збірна Фінляндії попсувала нерви своїм фанатам сьогодні у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу з хокею. Господарі першості мало не програли Словаччині.

Аутсайдери зустрічі потужно розпочали поєдинок і вже до 16-ї хвилини вели з рахунком – 2:0.

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Але Фінляндія поступово переломила хід матчу та здобула вольову перемогу – 4:2.

У паралельній зустрічі збірна США обіграла Швейцарію – 3:0.

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Нагадаємо, вдень визначились перші півфіналісти. Чехія легко обіграла Німеччину – 4:1. А от Канада відіграла три шайби у Швеції та в овертаймі вирвала перемогу.

Тепер в 1/2 фіналу зіграють:

Фінляндія – США

Канада – Чехія

Півфінали відбудуться 28 травня. Фінал – 29 травня.