28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
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Збірна Фінляндії не без пригод залишилася на домашньому ЧС з хокею

Любомир Луканюк
26 травня, 22:40
Господарі світової першості у першому періоді поступалися словакам у дві шайби, але зуміли здобути вольову перемогу

Фіни радіють перемозі над Словаччиною / Фото: iihf.com

Збірна Фінляндії попсувала нерви своїм фанатам сьогодні у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу з хокею. Господарі першості мало не програли Словаччині.

Аутсайдери зустрічі потужно розпочали поєдинок і вже до 16-ї хвилини вели з рахунком – 2:0.

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Але Фінляндія поступово переломила хід матчу та здобула вольову перемогу – 4:2.

У паралельній зустрічі збірна США обіграла Швейцарію – 3:0.

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Нагадаємо, вдень визначились перші півфіналісти. Чехія легко обіграла Німеччину – 4:1. А от Канада відіграла три шайби у Швеції та в овертаймі вирвала перемогу.

Тепер в 1/2 фіналу зіграють:

  • Фінляндія – США
  • Канада – Чехія

Півфінали відбудуться 28 травня. Фінал – 29 травня.