28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
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Сборная Финляндии не без приключений осталась на домашнем ЧМ по хоккею

Любомир Луканюк
26 мая, 22:40
Хозяева мирового первенства в первом периоде уступали словакам в две шайбы, но сумели добыть волевую победу

Финны радуются победе над Словакией / Фото: iihf.com

Сборная Финляндии попортила нервы своим фанатам сегодня в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Хозяева первенства едва не проиграли Словакии.

Аутсайдеры встречи мощно начали поединок и уже к 16-й минуте вели со счетом – 2:0.

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Но Финляндия постепенно переломила ход матча и добыла волевую победу – 4:2.

В параллельной встреча сборная США обыграла Швейцарию – 3:0.

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Напомним, днем определились первые полуфиналисты. Чехия без труда обыграла Германию – 4:1. А вот Канада отыграла три шайбы у Швеции и в овертайме вырвала победу.

Теперь в 1/2 финала сыграют:

  • Финляндия – США
  • Канада – Чехия

Полуфиналы состоятся 28 мая. Финал – 29 мая.