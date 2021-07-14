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Санкції по самі помідори і ведмідь з клізми: росіяни – про свої талісмани на Олімпіаді

14 липня, 18:06

Андрій Трофімов

Російські вболівальники залишилися не в захваті від талісманів своєї команди на Олімпіаді-2020. Вони порівняли Ведмедя-неваляшку з клізмою, а Шапко-кота – з шапкою-вушанкою

Талісмани Росії на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Олімпійський комітет Росії представив талісмани команди ОКР на Олімпіаді-2020 в Токіо. Ними стали Ведмідь-неваляшка і Шапко-кіт. Однак самим уболівальникам збірної такі маскоти зовсім не припали до душі. До речі, сама збірна Росії привезла з собою коронавірус на Олімпіаду-2020.

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"Страшні якісь" – це найменш образливий коментар в Instagram Олімпійського комітету Росії. Дивіться, що самі росіяни пишуть про талісмани збірної:

Також ми писали, що двох російських спортсменів зловили на допінгу перед поїздкою на Олімпіаду-2020. Микита Моргачов і Павло Сорін здали позитивний допінг-тест, у них виявлено мельдоній. Веслярі готувалися виступити в Токіо.

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