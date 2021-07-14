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Санкции по самые помидоры и медведь из клизмы: россияне – о своих талисманах на Олимпиаде

14 июля, 18:06

Андрей Трофимов

Российские болельщики остались не в восторге талисманов своей команды на Олимпиаде-2020. Они сравнили Мишку-неваляшку с клизмой, а Шапко-кота – с шапкой-ушанкой

Талисманы России на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Олимпийский комитет России представил талисманы команды ОКР на Олимпиаде-2020 в Токио. Ими стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот. Однако самим болельщикам сборной такие маскоты совсем не пришлись по душе. Кстати, сама сборная России привезла с собой коронавирус на Олимпиаду-2020.

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"Страшные какие-то" – это один из самых безобидных комментариев в Instagram Олимпийского комитета России. Смотрите, что сами россияне пишут о талисманах сборной:

Также мы писали, что двух российских спортсменов поймали на допинге перед поездкой на Олимпиаду-2020. Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный допинг-тест, у них обнаружен мельдоний. Гребцы готовились выступить в Токио.

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