22 вересня 21:00
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Динамо --
24 вересня 19:30
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26 вересня 17:00
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Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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Інтер --
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Самі стрункі ніжки українського спорту. І цю красуню не взяли на Олімпіаду!

Олександр Трикіша
20 вересня, 23:53
Українська гімнастка Влада Никольченко поділилася неймовірно гарячим фото. Спортсменка призупинила кар'єру, зате сміливо може податися в модельний бізнес

Влада Нікольченко хвастаться красивими ніжками / Фото: Instagram

На своїй сторінці в Instagram Влада показала фото у відвертому купальнику і з такого ракурсу, який тільки підкреслює її ідеальну фігуру і стрункі ніжки.

Влада була лідером української збірної з художньої гімнастики, завоювала ліцензію на Ігри в Токіо, але з незрозумілих причин її не включили до складу на Олімпіаду-2020.

Нікольченко заявила, що це було рішення НОК України та Міністерства спорту, але причини їй не пояснили досі.

Дівчина вирішила взяти паузу в кар'єрі, проте має намір повернутися в спорт і виступити на Олімпіаді в Парижі. Поки ж українська красуня насолоджується життям і пробує себе в модельному бізнесі. Виходить дуже непогано!

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