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Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Самые стройные ножки украинского спорта. И эту красотку не взяли на Олимпиаду!

Александр Трикиша
20 сентября, 23:53
Украинская гимнастка Влада Никольченко поделилась невероятно горячим фото. Спортсменка приостановила карьеру, зато смело может податься в модельный бизнес

Влада Никольченко хвастается красивыми ножками / Фото: Instagram

На своей странице в Instagram Влада показала фото в откровенном купальнике и с такого ракурса, который только подчеркивает ее идеальную фигуру и стройные ножки.

Влада была лидером украинской сборной по художественной гимнастике, завоевала лицензию на Игры в Токио, но по непонятным причинам ее не включили в состав на Олимпиаду-2020.

Никольченко заявила, что это было решение НОК Украины и Министерства спорта, но причины ей не объяснили до сих пор.

Девушка решила взять паузу в карьере, однако намерена вернуться в спорт и выступить на Олимпиаде в Париже. Пока же украинская красотка наслаждается жизнью и пробует себя в модельном бизнесе. Получается очень неплохо!

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