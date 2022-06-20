З такою допомогою програти неможливо. Хто допоможе Усику перемогти Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Вчора було офіційно оголошено про реванше між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Другий поєдинок боксери проведуть 20 серпня в місті Джидда, що в Саудівській Аравії. Усик захищатиме звання чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF.

Український боксер уже прокоментував підписання контракту.

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"У мене є мета, з божою допомогою я виконаю свою місію", – сказав Усик.

До речі, у букмекерських конторах Олександр фаворит поєдинку. На професійному рівні Усик провів 19 поєдинків і всі виграв (13 – нокаутом). У Джошуа 24 перемоги у 26 боях. Крім українця, Ентоні також програвав Енді Руїсу у 2019 році, проте пізніше взяв у нього реванш.

Минулої осені у Британії бій Усика та Джошуа завершився впевненою перемогою українського боксера.

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