С такой помощью проиграть невозможно. Кто поможет Усику победить Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Вчера было официально объявлено о реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Второй поединок боксеры проведут 20 августа в городе Джидда, что в Саудовской Аравии. Усик будет защищать звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF.

Украинский боксер уже прокомментировал подписание контракта.

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"У меня есть цель, с божьей помощью я выполню свою миссию", – сказал Усик.

Кстати, в букмекерских конторах Александр фаворит поединка. К слову, что на профессиональном уровне Усик провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа 24 победы в 26 боях. Помимо украинца, Энтони также проигрывал Энди Руису в 2019 году, однако позже взял у него реванш.

Прошлой осенью у Британии бой Усика и Джошуа завершился уверенной победой украинского боксера.

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