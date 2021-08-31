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З чоловіком на унітазі: інтим по-російськи від зірки MMA

Олександр Трикіша
31 серпня, 11:32
Епатажна зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант вже не знає, як привернути до себе увагу нових фанатів. Дійшло до того, що вона фотографується з чоловіком в туалеті

Пейдж Ванзант любить незвичні фото / Фото: Instagram

Головний секс-символ MMA недавно завела сторінку на спеціалізованому сайті, де за гроші продає свої інтимні фото.

А в якості реклами Пейдж використовує свою сторінку в Instagram. Час від часу там проскакують неймовірно відверті фото.

Але з останнім вона явно перегнула палицю. На знімку дівчина і її чоловік сидять на унітазах зі спущеними штанами в двомісному туалеті, що нагадує знамениту вбиральню з Сочі-2014. Такий собі інтим.

Яскраві фото Пейдж Ванзант:

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