З чоловіком на унітазі: інтим по-російськи від зірки MMA

Пейдж Ванзант любить незвичні фото / Фото: Instagram

Головний секс-символ MMA недавно завела сторінку на спеціалізованому сайті, де за гроші продає свої інтимні фото.

А в якості реклами Пейдж використовує свою сторінку в Instagram. Час від часу там проскакують неймовірно відверті фото.

Але з останнім вона явно перегнула палицю. На знімку дівчина і її чоловік сидять на унітазах зі спущеними штанами в двомісному туалеті, що нагадує знамениту вбиральню з Сочі-2014. Такий собі інтим.

Яскраві фото Пейдж Ванзант: