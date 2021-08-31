С мужем на унитазе: интим по-русски от звезды MMA

Пейдж Ванзант любит необычные фото / Фото: Instagram
Главный секс-символ MMA недавно завела страницу на специализированном сайте, где за деньги продает свои интимные фото.
А в качестве рекламы Пейдж использует свою страницу в Instagram. Время от времени там проскакивают невероятно откровенные фото.
Но с последним она явно перегнула палку. На снимке девушка и ее супруг сидят на унитазах со спущенными штанами в двуместном туалете, напоминающем знаменитую уборную с Сочи-2014. Такой себе интим.
Яркие фото Пейдж Ванзант:
Читайте также:
- Выгуливает купальники в деревне. Супруга игрока сборной показала свой отдых
- Хабиб сошел с ума? Как можно отказаться от такой красоты!
- Самая сексуальная спортсменка мира приостановила карьеру. Она подумала о фанатах?
- Не успела насладиться: Даша Савина прощается с летом горячей фотосессией
- Взрывные фото черлидерши из Гавайев: она заставит вас полюбить футбол