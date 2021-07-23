У бою з Україною буде стріляти: заява російської лучниці після втрати свідомості

Світлана Гомбоєва, яка знепритомніла під час кваліфікації на Олімпіаді-2020 на Токіо, поскаржилася на біль, але заявила, що продовжить виступи на Іграх

Світлана Гомбоєва. Фото - Instagram ОКР

Російська спортсменка Світлана Гомбоєва, яка зазнала теплового удару в кваліфікаційній частині Ігор в Токіо, не має наміру зніматися з Олімпіади.

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"Всім привіт! На час Олімпіади я перестала вести свою сторінку, але ситуація так склалася, що багато хто зараз за мене хвилюється. Почуваюся нормально, дуже болить голова. Стріляти я можу! І буду!" – написала 23-річна чемпіонка Європи з РФ Світлана Гомбоєва у себе в сторіз

Нагадаємо, після сонячного удару в кваліфікації Гомбоєва впала без свідомості, і її забрали в лікарню, але незабаром відпустили в Олімпійське селище.

Світлана Гомбоєва постраждала від спеки / Фото: Getty Images

Додамо, що, за результатами кваліфікації, лучниці Олімпійського комітету Росії потрапили в 1/8 фіналу командних змагань на збірну України в складі Вероніки Марченко, Лідії Січенікової та Анастасії Павлової. Це протистояння відбудеться в неділю, 25 липня.