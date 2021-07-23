В бою с Украиной будет стрелять: заявление российской лучницы после потери сознания

Светлана Гомбоева. Фото - Instagram ОКР
Российская лучница Светлана Гомбоева, получившая тепловой удар в ходе квалификационной части Игр в Токио, не намерена сниматься с Олимпиады.
Церемония открытия Олимпиады: когда начало и где смотреть
"Всем привет! На время Олимпиады я перестала вести свою страничку, но ситуация так сложилась, что многие сейчас за меня переживают. Чувствую себя нормально, сильно болит голова. Стрелять я могу! И буду!" – написала 23-летняя чемпионка Европы из РФ Светлана Гомбоева у себя в сториз
Напомним, после солнечного удара в квалификации Гомбоева упала без сознания, и ее забрали в больницу, но вскоре отпустили в Олимпийскую деревню.
Светлана Гомбоева пострадала от жары / Фото: Getty Images
Добавим, что, по результатам квалификации, лучницы Олимпийского комитета России попали в 1/8 финала командных соревнований на сборную Украины в составе Вероники Марченко, Лидии Сичениковой и Анастасии Павловой. Это противостояние состоится в воскресенье, 25 июля.
Украина vs Россия. Стрельба из лука / Фото: Instagram
Новости на эту же тему:Церемония открытия Олимпиады: когда начало и где смотреть Будет заруба! Украина попала на Россию в стрельбе из лука на Олимпиаде От кого Украина ждет медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио Олимпиада-2020: где, когда и во сколько смотреть церемонию открытия