Троянди на повен зріст: футболіст Шахтаря влаштував дружині сюрприз

Футболіст зараз перебуває на зборах із командою в Туреччині, але виявляє своє кохання навіть на відстані. Валерій надіслав дружині букет троянд на повний зріст!

"Зізнаюся чесно, я ніколи не бачила подібної краси та не розуміла, де люди знаходять такі метрові троянди.

Але тепер я переконалася в тому, що вони справді неймовірні.

Коханий чоловік просто дуже постарався, замовивши заздалегідь ось такі троянди з Еквадору, з якими ми практично одного зросту. Дуже-дуже приємна твоя увага!", – написала Даша в Instagram.