Троянди на повен зріст: футболіст Шахтаря влаштував дружині сюрприз

Валерій Бондар зробив сюрприз дружині / Фото: Колаж: Сьогодні
Футболіст зараз перебуває на зборах із командою в Туреччині, але виявляє своє кохання навіть на відстані. Валерій надіслав дружині букет троянд на повний зріст!
"Зізнаюся чесно, я ніколи не бачила подібної краси та не розуміла, де люди знаходять такі метрові троянди.
Але тепер я переконалася в тому, що вони справді неймовірні.
Коханий чоловік просто дуже постарався, замовивши заздалегідь ось такі троянди з Еквадору, з якими ми практично одного зросту. Дуже-дуже приємна твоя увага!", – написала Даша в Instagram.
Дівчина не назвала свій зріст, але навіть на підборах вона на півголови нижча за чоловіка, а у Бондаря зріст становить 184 см. Можна припустити, що висота троянд більше півтора метра!
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