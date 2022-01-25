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Троянди на повен зріст: футболіст Шахтаря влаштував дружині сюрприз

Олександр Трикіша
25 січня, 21:02
Дружина гравця Шахтаря та збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна похвалилася оригінальним подарунком від чоловіка. Він замовив їй троянди із самого Еквадору!

Валерій Бондар зробив сюрприз дружині / Фото: Колаж: Сьогодні

Футболіст зараз перебуває на зборах із командою в Туреччині, але виявляє своє кохання навіть на відстані. Валерій надіслав дружині букет троянд на повний зріст!

"Зізнаюся чесно, я ніколи не бачила подібної краси та не розуміла, де люди знаходять такі метрові троянди.

Але тепер я переконалася в тому, що вони справді неймовірні.

Коханий чоловік просто дуже постарався, замовивши заздалегідь ось такі троянди з Еквадору, з якими ми практично одного зросту. Дуже-дуже приємна твоя увага!", – написала Даша в Instagram.

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Дівчина не назвала свій зріст, але навіть на підборах вона на півголови нижча за чоловіка, а у Бондаря зріст становить 184 см. Можна припустити, що висота троянд більше півтора метра!

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