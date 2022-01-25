Розы в полный рост: футболист Шахтера устроил жене сюрприз

Валерий Бондарь сделал сюрприз жене / Фото: Коллаж: Сегодня
Футболист сейчас находится на сборах с командой в Турции, но проявляет свою любовь даже на расстоянии. Валерий прислал супруге букет роз в полный рост!
"Признаюсь честно, я никогда не видела подобной красоты и не понимала, где люди находят такие метровые розы.
Но теперь я убедилась в том, что они и вправду невероятные.
Любимый муж просто очень сильно постарался, заказав заранее вот такие розы из Эквадора, с которыми мы практически одного роста. Очень-очень приятно твое внимание!", – написала Даша в Instagram.
Девушка не назвала свой рост, но даже на каблуках она на полголовы ниже супруга, а у Бондаря рост составляет 184 см. Можно предположить, что высота роз более полутора метров!
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