Не позорься! Самая горячая фотосессия Дарьи Белодед

Такими откровенными фотосессиями Дарья Белодед, которую называют самой завидной невестой украинского спорта, своих фолловеров еще не баловала. 21-летняя дзюдоистка предстала перед подписчиками в откровенном боди с гантелями.
Дарью на фото не сразу и узнаешь.
"Бум!" – пишет в Instagram Белодед.
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- "Пожар!", "Идеально все!" – пишут в комментариях под фото одни фолловеры Дарьи Белодед.
- "Спорт закончился?", "Не позорься!" – критикуют ее другие.
Напомним, Дарья Белодед в 21 год не намерена завершать карьеру в дзюдо.
"До Парижа-2024 еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.