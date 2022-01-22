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Дівчина зірки Динамо роздяглася до непристойності (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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22 січня, 19:05
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Модель Playboy Альвіна Царенко, котра є коханою словенського футболіста Беньяміна Вербича, розбурхала Instagram черговим пікантним знімком
Альвіна - кохана Вербича
Альвіна - кохана Вербича / Фото: Instagram

Красуня Альвіна Царенко, яка у серпні минулого року подарувала сина Мая словенському легіонеру Динамо Беньяміну Вербичу, вирішила поміркувати про складові щастя.

При цьому поряд зі своїм рецептом такого бажаного для людей стану модель Playboy розмістила в Instagram ну надто відверте фото – прозора шаль і намиста не в змозі приховати оголений бюст дівчини.

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Які ж умови, на думку Альвіни Царенко, потрібні для щастя?

Їх чотири.

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  • Спілкування із природою
  • Любов
  • Духовність
  • Улюблена справа

На думку Альвіни, кохання – це "перебування абсолютного центру в іншій людині, здатність до обміну особистостями між коханими. Такий обмін створює певну "хімію духу", об'єкт, званий "Ти", який йде до Бога".

Нагадаємо, раніше дівчина Вербича похизувалася формами, які нижче пояса.

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Дивіться більше фото дівчини Вербича

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