Дівчина зірки Динамо роздяглася до непристойності (фото)

Модель Playboy Альвіна Царенко, котра є коханою словенського футболіста Беньяміна Вербича, розбурхала Instagram черговим пікантним знімком

Альвіна - кохана Вербича / Фото: Instagram

Красуня Альвіна Царенко, яка у серпні минулого року подарувала сина Мая словенському легіонеру Динамо Беньяміну Вербичу, вирішила поміркувати про складові щастя.

При цьому поряд зі своїм рецептом такого бажаного для людей стану модель Playboy розмістила в Instagram ну надто відверте фото – прозора шаль і намиста не в змозі приховати оголений бюст дівчини.

Реклама

Які ж умови, на думку Альвіни Царенко, потрібні для щастя?

Їх чотири.

Реклама

Спілкування із природою

Любов

Духовність

Улюблена справа

На думку Альвіни, кохання – це "перебування абсолютного центру в іншій людині, здатність до обміну особистостями між коханими. Такий обмін створює певну "хімію духу", об'єкт, званий "Ти", який йде до Бога".

Нагадаємо, раніше дівчина Вербича похизувалася формами, які нижче пояса.

Реклама

Дивіться більше фото дівчини Вербича