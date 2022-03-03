Росію та Білорусь усунули від Паралімпіади у Пекіні!

Пекін-2022 - агресорів тут не буде / Фото: REUTERS
Міжнародний паралімпійський комітет сьогодні ухвалив рішення усунути збірні Росії та Білорусі від участі в Іграх-2022.
Ці команди не будуть представлені навіть у нейтральному статусі, що планувалося спочатку.
МПК змушений був ухвалити таке рішення після того, як багато країн пригрозили знятися з Паралімпіади-2022. А в паралімпійському селищі ситуація стала розпалюватися через перебування там представників Росії та Білорусі.
Паралімпійські ігри-2022 відкриються 4 березня у Пекіні. І продовжаться до 13 березня. Україну на Іграх-2022 представлятимуть 29 атлетів. Багато хто з них уже в Китаї і готовий боротися за медалі.
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