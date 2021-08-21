Російського Десантника задушили в США: відео

Сергій Харитонов після поразки від Чейка Конго

Росіянин на прізвисько Десантник домінував в клітці на в першому раунді і навіть був близький до дострокової перемоги, але Конго врятував гонг.

Однак у другому раунді картина змінилася. Ближче до середини француз перехопив ініціативу, а потім перевів бій у партер, де змусив росіянина здатися після задушливого прийому за секунду до кінця другого раунду.

Після бою промоутер Харитонова розповів, що росіянин отримав перелом руки, тому не міг захищатися.

41-річний Харитонов зазнав восьмої поразки в кар'єрі. Також на його рахунку 30 перемог. А 46-річний Конго здобув 31-ту перемогу при 11 поразках.