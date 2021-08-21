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Российского Десантника задушили в США: видео

Александр Трикиша
21 августа, 08:50
Звезда российских смешанных единоборств Сергей Харитонов потерпел очередное поражение. В поединке против Чейка Конго на турнире Bellator 265 в американском городе Су-Фолс

Сергей Харитонов после поражения от Чейка Конго

Россиянин по прозвищу Десантник доминировал в клетке на в первом раунде и даже был близок к досрочной победе, но Конго спас гонг.

Однако во втором раунде картина изменилась. Ближе к середине француз перехватил инициативу, а затем перевел бой в партер, где заставил россиянина сдаться после удушающего приема за секунду до конца второго раунда.

После боя промоутер Харитонова рассказал, что россиянин получил перелом руки, поэтому не мог защищаться.

41-летний Харитонов потерпел восьмое поражение в карьере. Также на его счету 30 побед. А 46-летний Конго одержал 31-ю победу при 11 поражениях.

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