Российского Десантника задушили в США: видео

Сергей Харитонов после поражения от Чейка Конго

Россиянин по прозвищу Десантник доминировал в клетке на в первом раунде и даже был близок к досрочной победе, но Конго спас гонг.

Однако во втором раунде картина изменилась. Ближе к середине француз перехватил инициативу, а затем перевел бой в партер, где заставил россиянина сдаться после удушающего приема за секунду до конца второго раунда.

После боя промоутер Харитонова рассказал, что россиянин получил перелом руки, поэтому не мог защищаться.

41-летний Харитонов потерпел восьмое поражение в карьере. Также на его счету 30 побед. А 46-летний Конго одержал 31-ю победу при 11 поражениях.