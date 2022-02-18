Росія все купила? ВАДА розгромила рішення суду щодо Валієвої

Валієва виступила, а тепер чекає дискваліфікацію за допінг / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні 15-річна допінг-грішниця Каміла Валієва провалила довільну програму Олімпіади-2022 в одиночному катанні у жінок, залишившись за бортом призерок.

Але вона навіть не мала там виступати – після проваленого допінг-тесту.

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Таку заяву зробила Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА), яке розкритикувалв рішення виїзної комісії Спортивного арбітражного суду Лозанни допустити спортсменку з команди РОК до індивідуального турніру.

"Комісія проігнорувала чіткі та ясні правила кодексу ВАДА щодо зняття тимчасового усунення. Комісія переписала кодекс у його частині щодо "захищених осіб", зробивши так, що обов'язкові вимоги перестали бути такими".

"Кодекс містить інші правила. Зміна кодексу, що дозволяє "захищеним особам" виступати на змаганнях після позитивної допінг-проби без появи інформації про обставини порушення, може порушити цілісність змагальних принципів та впевненість спортсменів у тому, що вони змагаються у чесному середовищі", – йдеться у заяві ВАДА.

Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters

Нагадаємо, поки залишається невідкритою проба Б Каміли Валієвої. Після того, як це станеться, будуть ухвалені рішення у двох справах.

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Перше: як покарати 15-річну фігуристу – Валієвій загрожує дворічна дискваліфікація.

Друге: чи позбавляти РОК золота, за допомогою Валієвої здобутого в командному турнірі фігуристів.

При цьому, як ми писали раніше, оточенню юної Валієвої загрожує в'язниця за "законом Родченкова".

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НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА

Препарат триметазидин, який ще називають ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) 2014 року. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.