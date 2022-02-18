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Россия все купила? ВАДА разгромила решение суда по Валиевой

Максим Мельник
18 февраля, 13:18
Всемирное антидопинговое агентство опубликовало жесткое заявление по решению Спортивного арбитражного суда Лозанны допустить допинг-звезду Камилу Валиеву к личному турниру фигуристок

Валиева выступила, а теперь ждет дисквалификацию за допинг / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне 15-летняя допинг-грешница Камила Валиева провалила произвольную программу Олимпиады-2022 в одиночном катании у женщин, оставшись за бортом призеров.

Но она даже не должна была там выступать – после проваленного допинг-теста.

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Такое заявление сделало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), раскритиковавшее решение выездной комиссии Спортивного арбитражного суда Лозанны допустить спортсменку из команды РОК к индивидуальному турниру.

"Комиссия проигнорировала четкие и ясные правила кодекса ВАДА, касающиеся снятия временного отстранения. Комиссия переписала кодекс в его части, касающейся "защищенных лиц", сделав так, что обязательные требования перестали быть таковыми".

"Кодекс содержит другие правила. Изменение кодекса, позволяющее "защищенным лицам" выступать на соревнованиях после положительной допинг-пробы без появления информации об обстоятельствах нарушения, может нарушить целостность соревновательных принципов и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются в честной среде", – говорится в заявлении ВАДА.

Валиева уже в 15 лет испортила себе карьеру / Фото: Reuters

Напомним, остается невскрытой проба Б Камилы Валиевой. После того, как это случится, будут приняты решения по двум делам.

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Первое: как наказать 15-летнюю фигуристу – Валиевой грозит двухлетняя дисквалификация.

Второе: лишать ли РОК золота, с помощью Валиевой добытого в командном турнире фигуристов.

При этом, как мы писали ранее, окружению юной Валиевой грозит тюрьма по "закону Родченкова".

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НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Камила Валиева погорела на допинге / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня