Россия все купила? ВАДА разгромила решение суда по Валиевой

Валиева выступила, а теперь ждет дисквалификацию за допинг / Фото: Коллаж: Сегодня
Накануне 15-летняя допинг-грешница Камила Валиева провалила произвольную программу Олимпиады-2022 в одиночном катании у женщин, оставшись за бортом призеров.
Но она даже не должна была там выступать – после проваленного допинг-теста.
Такое заявление сделало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), раскритиковавшее решение выездной комиссии Спортивного арбитражного суда Лозанны допустить спортсменку из команды РОК к индивидуальному турниру.
"Комиссия проигнорировала четкие и ясные правила кодекса ВАДА, касающиеся снятия временного отстранения. Комиссия переписала кодекс в его части, касающейся "защищенных лиц", сделав так, что обязательные требования перестали быть таковыми".
"Кодекс содержит другие правила. Изменение кодекса, позволяющее "защищенным лицам" выступать на соревнованиях после положительной допинг-пробы без появления информации об обстоятельствах нарушения, может нарушить целостность соревновательных принципов и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются в честной среде", – говорится в заявлении ВАДА.
Напомним, остается невскрытой проба Б Камилы Валиевой. После того, как это случится, будут приняты решения по двум делам.
Первое: как наказать 15-летнюю фигуристу – Валиевой грозит двухлетняя дисквалификация.
Второе: лишать ли РОК золота, с помощью Валиевой добытого в командном турнире фигуристов.
При этом, как мы писали ранее, окружению юной Валиевой грозит тюрьма по "закону Родченкова".
НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА
Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.