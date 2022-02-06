6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Росія у гніві: українці ігнорують російських спортсменів на Олімпіаді-2022

Сергій Шаховець
6 лютого, 12:44
Представники української делегації на Олімпійських іграх не звертають уваги на спортсменів із РФ, які виступають без свого прапора

Російська фігуристка Каміла Валієва очікувала почути оплески від української делегації / Фото: Reuters, Матч ТВ, Колаж: Сьогодні

Черговим скандалом закінчився командний турнір із фігурного катання на Олімпіаді-2022 у Пекіні. Ще першого дня змагань росіяни відчули, що щось не гаразд, коли під час виступу фігуриста з РФ не почули оплесків від української делегації.

Історія повторилася після прокату Каміли Валієвої у короткій програмі командного турніру. Росіяни розлютилися через повне ігнорування виступу спортсменки з боку українців. Представники нашої делегації займалися своїми справами, не зважаючи на фігуристку із країни-агресора.

Реклама

За традицією першим підірвався пропагандист Дмитро Губернієв:

Реклама

"Враження найсильніші! За країну кататися – це особлива стать. Одиночники зробили максимум. Усі аплодували стоячи Валієвій, крім деяких скривджених життям", – наводить слова коментатора Чемпіонат.

Скандальний коментатор Дмитро Губернієв / Фото: Instagram

Депутат Держдуми Ірини Родніна взагалі закликала забути Україну:

"Навіть не хочу обговорювати цю тему. Навіщо ми це самі все розігріваємо? Не розповідаєте про те, що вся американська команда стоячи вітала виступ Каміли. А цих – забудьте. Не робіть їм зайву рекламу", – заявила Родніна.

Спікери російської сторони традиційно закликають відокремлювати спорт від політики, причому самі постійно провокують наших спортсменів і журналістів.

Реклама

Скандальний російський журналіст Дмитро Губернієв накинувся на чоловіка у курточці з українською символікою, а потім хвалився своїм "подвигом" у соцмережах, заявивши, що саме його опонент спровокував конфлікт.

Справжньою ганьбою назвала дії російських ЗМІ тренер українських фігуристів Лілія Батутіна. Росіяни не відстають від наших спортсменів із питаннями про мову, а спортивна частина їх абсолютно не цікавить.

Нагадаємо, китайці на Олімпіаді пішли на провокацію – на трибуні для команд українську делегацію фігуристів посадили поряд із делегацією країни-агресора.

Варто зазначити, що росіяни у покарання за махінації з допінгом виступають у Пекіні без прапора, гімну та взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (російський олімпійський комітет).