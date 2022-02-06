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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Россия в бешенстве: украинцы игнорируют российских спортсменов на Олимпиаде-2022

Сергей Шаховец
6 февраля, 12:44
Представители украинской делегации на Олимпийских играх не обращают внимания на спортсменов из РФ, которые выступают без своего флага

Российская фигуристка Камила Валиева ожидала услышать аплодисменты от украинской делегации / Фото: Reuters, Матч ТВ, Коллаж: Сегодня

Очередным скандалом закончился командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Еще в первый день соревнований россияне почувствовали что-то неладное, когда во время выступления фигуриста из РФ не услышали аплодисментов со стороны украинской делегации.

История повторилась после проката Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира. Россияне пришли в ярость от полного игнора выступления спортсменки со стороны украинцев. Представители нашей делегации занимались своими делами, не обращая внимания на фигуристов из страны-агрессора.

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По традиции первым подорвался пропагандист Дмитрий Губерниев:

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"Впечатления сильнейшие! За страну кататься – это особая стать. Одиночники сделали максимум. Все рукоплескали стоя Валиевой, кроме некоторых обиженных жизнью", – приводит слова комментатора Чемпионат.

Скандальный комментатор Дмитрий Губерниев / Фото: Instagram

Депутат Госдумы Ирины Роднина призвала вообще забыть Украину:

"Даже не хочу обсуждать эту тему. Зачем мы это сами все разогреваем? Не рассказываете о том, что вся американская команда стоя приветствовала выступление Камилы. А этих – забудьте. Не делайте им лишнюю рекламу", – заявила Роднина.

Спикеры российской стороны традиционно призывают отделять спорт от политики, при этом сами постоянно провоцируют наших спортсменов и журналистов.

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Скандальный российский журналист Дмитрий Губерниев набросился на мужчину в курточке с украинской символикой, а затем хвастался своим "подвигом" в соцсетях, заявив, что именно его оппонент спровоцировал конфликт.

Настоящим позорищем назвала действия российских СМИ тренер украинских фигуристов Лилия Батутина. Россияне не отстают от наших спортсменов с вопросами о языке, а спортивная часть их абсолютно не интересует.

Напомним, китайцы на Олимпиаде пошли на провокацию – на трибуне для команд украинскую делегацию фигуристов посадили рядом с делегацией страны-агрессора.

Стоит отметить, что россияне в наказание за махинации с допингом выступают в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (российский олимпийский комитет).